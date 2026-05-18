Nella giornata di sabato pomeriggio, nel centro di Modena, un'auto ha investito diversi passanti provocando diverse persone ferite. Dopo l’incidente, alcune delle persone coinvolte sono state trasportate in ospedale. Poco fa, dall’ospedale sono arrivati aggiornamenti su due delle persone rimaste gravemente ferite, con notizie che indicano segnali incoraggianti sul loro stato di salute. Al momento, le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle motivazioni dell’auto coinvolta.

Arrivano segnali incoraggianti dall’ospedale per due delle persone rimaste gravemente ferite nell’investimento avvenuto sabato pomeriggio in pieno centro città, quando un’auto ha travolto deliberatamente diversi passanti provocando momenti di terrore. Le condizioni dei due pazienti restano serie, ma i medici parlano di un lento miglioramento clinico dopo ore particolarmente delicate dal punto di vista sanitario. A fornire l’aggiornamento è stata l’azienda ospedaliera dell’ Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverati un uomo e una donna, entrambi di 55 anni, tra i feriti più gravi dell’attacco avvenuto a Modena. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, le condizioni cliniche dei due pazienti, pur restando critiche, starebbero lentamente evolvendo in modo positivo sotto il costante monitoraggio dei medici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto contro la folla a Modena, la notizia dall’ospedale è appena arrivata

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Auto sulla folla a Modena - Via dall'Italia!

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