Nella giornata di oggi si è verificato un incidente mentre una bambina era vicino a un tagliaerba. L’episodio si è verificato in un contesto domestico, con il trattore in funzione sull’erba. La piccola è rimasta incastrata sotto il macchinario, e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Dall’ospedale è arrivata una comunicazione sulla sua condizione.

Un pomeriggio qualunque, il rumore continuo di un trattorino tagliaerba che scorre sull’erba e una scena familiare che non lascia presagire nulla. Nel giardino di casa, a Loria, nel Trevigiano, una bimba di appena 18 mesi si muove accanto alla madre mentre il padre è impegnato a sistemare il prato. È un contesto domestico ordinario, fatto di gesti ripetuti e apparentemente sicuri, dove la distanza tra normalità e pericolo sembra inesistente. Poi, in pochi secondi, qualcosa sfugge al controllo. La bambina si avvicina al mezzo, entra nel raggio di una manovra e la routine si spezza in modo improvviso e violento. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in giardino con la madre quando, durante uno spostamento del mezzo, è finita sotto una ruota del tosaerba, rimanendo incastrata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba incastrata dal tagliaerba, la notizia dall’ospedale è appena arrivata

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