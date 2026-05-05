Donna di 78 anni cade e dopo 10 ore al Pronto soccorso si rivolge a una struttura privata Aveva le costole fratturate

Una donna di 78 anni, con un trapianto di fegato, è rimasta circa dieci ore al Pronto soccorso senza essere visitata. Dopo aver lasciato l’ospedale, si è recata in una struttura privata il giorno seguente, dove le sono state riscontrate fratture alle costole. La donna era caduta precedentemente e aveva subito le lesioni, ma non era stata visitata durante il lungo periodo al pronto soccorso pubblico.

SENIGALLIA - Una donna di 78 anni, trapiantata di fegato, rimasta per circa dieci ore al Pronto soccorso senza essere visitata, è poi tornata a casa per rivolgersi il giorno dopo a una struttura privata, dove le sono state diagnosticate fratture alle costole. Il caso è finito al centro del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Come sta Debora Silvestri dopo il terrificante volo dal parapetto: “Costole e scapola fratturate”A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri,... Dimessa dal Pronto soccorso, bambina di 4 anni muore poche ore dopoUna bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quarto prelievo di organi al Goretti di Latina da inizio anno: donato il fegato di una donna; Truffa fallita: la direttrice di banca salva i risparmi di un anziano, tre denunce; Malore improvviso mentre pedala, giovane donna crolla a terra: è grave - BresciaToday; La truffa dei chihuahua, l'anziana vedova paga ma il cane non arriva. Treviso, incendio in casa a Cessalto: muore una donna di 78 anni, intossicato il maritoL'uomo è riuscito a mettersi in salvo, la donna non ce l'ha fatta nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri ... corrieredelveneto.corriere.it All’ospedale Moscati di Avellino muore una donna di 78 anni: i familiari chiedono chiarezzaUna vicenda che solleva interrogativi e dolore quella accaduta all’ospedale Moscati, dove una donna di 78 anni, Maria Saveriano, è deceduta improvvisamente mentre si trovava ricoverata e ormai prossim ... irpiniaoggi.it Donna muore cadendo da quarto piano a Bibione, indagini dei carabinieri. Tra ipotesi un malore o un gesto volontario Una donna di 52 anni, residente della provincia di Udine, è morta oggi a Bibione (Venezia) cadendo dal quarto piano di un palazzo. I carabi - facebook.com facebook Questa sera vi parlo di un libro che mi ha incuriosito tantissimo e che ho deciso di leggere proprio in questi giorni: “Devozione” di Charlotte Wood (traduzione di Manuela Francescon – Fazi Editore) Una donna di mezza età molla tutto senza dire una parola: m x.com