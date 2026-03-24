Una bambina di otto anni è stata affidata a una comunità protetta dopo essere stata vittima di abusi da parte di un uomo di 71 anni. La madre della bambina è stata arrestata con l'accusa di violenza sessuale e pedopornografia. Le indagini hanno portato al provvedimento di custodia cautelare sia per l'uomo che per la madre, entrambi sotto inchiesta.

Ora è al sicuro in una comunità protetta per poter essere accudita e aiutata a superare gli abusi sessuali subiti da un uomo di 71 anni. Violenze che venivano filmate dalla madre che la cedeva al pedofilo. Arriva dal Leccese questa storia di infanzia violata di una bimba di 8 anni che ha portato all’arresto dell’uomo e della donna per violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Misura eseguita dai carabinieri. Le indagini della Procura di Lecce hanno permesso di ricostruire un anno di violenze, avvenute tra l’agosto 2024 e l’agosto 2025. I due indagati, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero trasformato la piccola in un oggetto sessuale da abusare e filmare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 8 anni abusata da un 71enne: arrestata anche la madre per violenza sessuale e pedopornografia

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