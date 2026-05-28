Una bambina di tre anni è stata risucchiata da una vasca idromassaggio nel pomeriggio del 27 maggio in un residence a Celle Ligure, in provincia di Savona. È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La bambina si trovava in vacanza con la famiglia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze specifiche dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una bambina di tre anni è ricoverata in ospedale in condizioni serie dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio del 27 maggio all’interno di un residence a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia. La piccola sarebbe stata risucchiata dal sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio, riportando ferite agli arti. L’incidente nell’area relax del residence. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30, mentre la famiglia si trovava nella zona dedicata all’idromassaggio. Per cause ancora in fase di accertamento, la bambina sarebbe rimasta incastrata nel bocchettone di aspirazione della vasca, subendo lesioni a braccia e gambe. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bimba di 3 anni risucchiata da una vasca idromassaggio: ricoverata in gravi condizioni a Genova

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Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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