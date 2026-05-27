Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio a Cella Ligure ricoverata in gravi condizioni

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 3 anni è stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in un resort di Celle Ligure. È rimasta incastrata nel sistema di aspirazione e ora si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che l’hanno estratta e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La bambina è di nazionalità tedesca.

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Una bimba tedesca di 3 anni è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure. Soccorsa sul posto e trasportata al Gaslini di Genova in codice rosso, è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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