Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio a Cella Ligure ricoverata in gravi condizioni
Una bambina di 3 anni è stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in un resort di Celle Ligure. È rimasta incastrata nel sistema di aspirazione e ora si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che l’hanno estratta e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La bambina è di nazionalità tedesca.
Una bimba tedesca di 3 anni è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure. Soccorsa sul posto e trasportata al Gaslini di Genova in codice rosso, è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini
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