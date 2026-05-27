Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio a Cella Ligure ricoverata in gravi condizioni

Notizia in breve

Una bambina di 3 anni è stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in un resort di Celle Ligure. È rimasta incastrata nel sistema di aspirazione e ora si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che l’hanno estratta e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La bambina è di nazionalità tedesca.