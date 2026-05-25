L'Albania è il paese da visitare per una vacanza estiva a meno di 100 euro

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Albania è la meta ideale per una vacanza estiva con un budget inferiore a 100 euro. Chi cerca una destinazione balneare economica può visitarla senza spendere troppo. Le spese per il viaggio e il soggiorno sono contenute, rendendola una scelta accessibile per chi desidera una vacanza al mare senza grandi investimenti. La destinazione si conferma tra le più economiche per le vacanze estive in Europa.

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Volete concedervi una vacanza balneare la prossima estate ma senza spendere troppo? L'Albania fa al caso vostro: vi serviranno meno di 100 euro per visitarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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