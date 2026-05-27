Perché Polyaigos l'isola fantasma delle Cicladi è il luogo da visitare quest'estate

Quest’estate, Polyaigos, un’isola disabitata delle Cicladi, si presenta come una destinazione da scoprire. La sua superficie è caratterizzata da baie segrete, acque trasparenti e una natura intatta. L’isola rimane incontaminata e non ospita abitazioni o strutture turistiche, offrendo un angolo di Grecia ancora selvaggio e privo di insediamenti umani. È raggiungibile solo via mare.

Polyaigos è un’isola disabitata nel cuore delle Cicladi che regala baie nascoste, mare cristallino e una natura protetta: piccolo paradiso in terra, conserva uno degli angoli più incontaminati della Grecia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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