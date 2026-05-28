Il Big Bang Music Fest di Nerviano ha esaurito i biglietti, con artisti come Nitro, Prezioso e i Punkreas pronti a salire sul palco. L’evento si svolge nel parco locale, attirando numerosi spettatori. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e gestione degli ingressi per evitare problemi legati all’afflusso di pubblico. La manifestazione si svolge in una giornata, con orari stabiliti e accessi regolamentati. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali sold-out anticipati o modifiche organizzative.

? Punti chiave Chi sono gli artisti che faranno ballare il parco di Nerviano?. Come farà il festival a gestire l'afflusso dopo il sold out?. Cosa troveranno le famiglie nell'area dedicata durante le ore diurne?. Perché questa linea musicale così diversa punta a unire generazioni diverse?.? In Breve Programma dal 28 maggio al 2 giugno con Nitro, Folkstone, Prezioso e Punkreas.. Attività diurne con gonfiabili, auto d'epoca e artigianato dalle 11:00 nei giorni selezionati.. Concerti dalle 20:15 alle 00:30 con artisti come Marte, Kharfi e Ruggero de I Timidi.. Evento organizzato da GiovaniNervianesi.it con oltre 40mila visitatori registrati l'anno scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Big Bang Music Fest a Nerviano: tra Nitro, Prezioso e i Punkreas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sei giorni di concerti gratis (da Dj Prezioso, Twenty Six, Nitro e Punkreas): torna il Big BangDa giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno, nel parco di viale Papa Giovanni XXIII, si terranno sei giorni di concerti gratuiti.

Tra Einstein e Dante: il mistero del Big Bang a CarraraA Carrara, questo fine settimana, si terrà un evento che unisce scienza e letteratura, con riferimenti a Einstein e Dante.

Temi più discussi: Da Prezioso ai Punkreas, Nerviano torna a cantare e ballare con il Big Bang Music Fest; FOLKSTONE: questo Venerdì al Big Bang Music Fest di Nerviano (MI); Nerviano, torna il Big Bang Music Fest: sei giorni di concerti, dj set e spettacoli gratuiti; Ecco il Big Bang Festival. Tra i big Punkreas, Ruggero e Prezioso.

Big Bang Theory è la morte della comicità. reddit

Ci vediamo in tour con le nostre date estive, le date nei palasport e la grande festa Notte a Sorpresa a Bologna. TROVATE I BIGLIETTI QUI ticketone.it/artist/pooh/ #POOH60 #LaNostraStoria x.com

A Nerviano il lungo weekend del Big Bang Music Fest: sei giorni di musica gratis dall’hip hop al punkDal 28 maggio al 2 giugno, la tredicesima edizione del festival firmato dai giovani nervianesi. Dopo i 40mila dello scorso anno, di nuovo concerti a ingresso libero, cibo e attività per famiglie nell' ... varesenews.it

Nerviano, torna il Big Bang Music Fest: sei giorni di concerti, dj set e spettacoli gratuitiBig Bang Music Fest 2026 a Nerviano: sei giorni gratuiti con Nitro, Prezioso, Punkreas, Folkstone, Shandon e attività per tutti. lamilano.it