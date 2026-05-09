Tra Einstein e Dante | il mistero del Big Bang a Carrara

A Carrara, questo fine settimana, si terrà un evento che unisce scienza e letteratura, con riferimenti a Einstein e Dante. La manifestazione coinvolge discussioni sul mistero del Big Bang e sul rapporto tra la fisica moderna e i versi del poeta toscano. La facciata del Teatro degli Animosi sarà protagonista di un allestimento dedicato a questi temi, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. L’iniziativa si svolge in un contesto culturale e scientifico locale.

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? Domande chiave Come può la fisica di Einstein dialogare con i versi di Dante?. Cosa accadrà sulla facciata del Teatro degli Animosi questo fine settimana?. Chi ha ideato l'installazione digitale che trasforma il teatro in luce?. Perché la figura di una madre spiega l'origine dell'universo?.? In Breve Collaborazione artistica tra Lucilla Giagnoni, Maria Rosa Pantè, Paola Rota e Paolo Pizzimenti.. Proiezioni 3D di Pasquale Direse, Aggeliki Tsekeni e Romeo Chebac il 9 e 10 maggio.. Prenotazione obbligatoria tramite circuito Vivaticket per lo spettacolo di domenica 10 maggio.. Installazione luminosa sulla facciata del Teatro degli Animosi a Carrara durante il fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra Einstein e Dante: il mistero del Big Bang a Carrara ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Oltre Einstein: la gravità quantistica spiega l’esplosione del Big BangTre studiosi del Perimeter Institute e dell’Università di Waterloo hanno delineato un nuovo modello sulla genesi dell’universo, suggerendo che... Un po’ prima del big bangQuesto articolo è stato pubblicato il 5 febbraio 2016 nel numero 1139 di Internazionale.