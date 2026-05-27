Sei giorni di concerti gratis da Dj Prezioso Twenty Six Nitro e Punkreas | torna il Big Bang
Da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno, nel parco di viale Papa Giovanni XXIII, si terranno sei giorni di concerti gratuiti. Sul palco si esibiranno artisti come Dj Prezioso, Twenty Six, Nitro e Punkreas. L’evento si svolge ogni anno nello stesso luogo e offre musica dal vivo senza costi d’ingresso. La manifestazione si conclude il 2 giugno, con spettacoli che si susseguono per sei giorni consecutivi.
Torna da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno il Big-bang, il festival musicale (a ingresso gratuito) che come ogni anno si svolge nel parco di viale Papa Giovanni XXIII. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco ci sono Nitro, Dj Prezioso, ma anche Ruggero de i timidi, Twenty Six e i Punkreas. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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