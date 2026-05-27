Sei giorni di concerti gratis da Dj Prezioso Twenty Six Nitro e Punkreas | torna il Big Bang

Notizia in breve

Da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno, nel parco di viale Papa Giovanni XXIII, si terranno sei giorni di concerti gratuiti. Sul palco si esibiranno artisti come Dj Prezioso, Twenty Six, Nitro e Punkreas. L’evento si svolge ogni anno nello stesso luogo e offre musica dal vivo senza costi d’ingresso. La manifestazione si conclude il 2 giugno, con spettacoli che si susseguono per sei giorni consecutivi.