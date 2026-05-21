In Toscana, il fine settimana si preannuncia caratterizzato da giornate di sole e temperature che potrebbero raggiungere i 30 gradi. Tra sabato e domenica, alcune zone della regione saranno più interessate dal caldo intenso. I venti nelle aree interne subiranno variazioni, influenzando la percezione delle temperature. Le previsioni indicano che il clima stabile e soleggiato continuerà anche nei prossimi giorni, con poche variazioni nelle condizioni atmosferiche.

? Punti chiave Dove colpirà maggiormente il caldo tra sabato e domenica?. Come cambieranno i venti nelle zone interne della regione?. Quali precauzioni servono per le attività all'aperto in pianura?. Quando si raggiungerà il picco termico previsto per il weekend?.? In Breve Venerdì 22 maggio temperature in pianura tra i 27 e i 29 gradi.. Sabato 23 maggio picchi termici costieri tra i 29 e i 30 gradi.. Venti da nord-est nell'entroterra e da nord-ovest lungo il litorale toscano.. Consiglio idratazione per gestire il salto termico verso il clima pre-estivo.. Temperature in ascesa e cielo terso in Toscana per il prossimo fine settimana: il Lamma prevede un deciso assaggio di estate tra sabato 23 e domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, weekend di sole e caldo: termometri verso i 30 gradi

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