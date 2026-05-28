Biciclette occhiali e scooter per disabili | a Cattolica parte la vendita dei beni non reclamati

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino alle 13,30 di venerdì 29 maggio si svolge una vendita privata di beni non reclamati e di proprietà comunale a Cattolica. I beni in vendita includono biciclette, occhiali e scooter per disabili e sono stati acquisiti dal Comune dopo l’asta del 16 maggio, senza essere stati reclamati dai proprietari. La procedura riguarda un’asta condotta presso il magazzino comunale in via Mercadante.

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È in corso fino alle ore 13,30 di venerdì, 29 maggio, la procedura a trattativa privata per l’alienazione dei beni (non rivendicati ed entrati in proprietà del Comune) non aggiudicati nel corso dell’asta con banditore che si è svolta il 16 maggio al magazzino comunale in via Mercadante n. 93 e si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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