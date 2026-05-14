Biciclette borse e orologi | Cattolica mette all’asta gli oggetti smarriti e non reclamati

Un'asta pubblica mette in vendita diversi oggetti smarriti e non reclamati, tra cui biciclette di varie tipologie, borse, orologi, occhiali da sole, bigiotteria, macchine fotografiche e un tabellone da canestro. La raccolta comprende anche biciclette da corsa per uomo, donna e bambino e una mountain bike. La procedura riguarda materiali che sono rimasti senza proprietario identificato per un certo periodo di tempo.

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