Biciclette borse e orologi | Cattolica mette all’asta gli oggetti smarriti e non reclamati

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'asta pubblica mette in vendita diversi oggetti smarriti e non reclamati, tra cui biciclette di varie tipologie, borse, orologi, occhiali da sole, bigiotteria, macchine fotografiche e un tabellone da canestro. La raccolta comprende anche biciclette da corsa per uomo, donna e bambino e una mountain bike. La procedura riguarda materiali che sono rimasti senza proprietario identificato per un certo periodo di tempo.

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Biciclette da corsa per uomo, donna e bambino, mountain bike, macchine fotografiche, bigiotteria, occhiali da sole, borse, orologi e anche un tabellone da canestro. Sono più di 50 i beni che il Comune di Cattolica metterà all’asta sabato 16 maggio, ai magazzini di via Mercadante, dalle ore 9 alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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