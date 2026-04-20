Superbonus e vendita dei beni condominiali | come cambia la tassazione

Negli ultimi tempi, le norme fiscali relative alla vendita di beni condominiali, come l’ex alloggio del portiere, sono state modificate. La questione riguarda principalmente la tassazione applicata a queste operazioni, che in passato sono state considerate vendite straordinarie. Questa tipologia di vendita rappresenta un’occasione per i condòmini di ottenere liquidità, anche se le regole fiscali sono cambiate di recente.

La vendita di un bene condominiale, come l’ex alloggio del portiere, è sempre stata considerata un’operazione straordinaria, spesso vista dai condòmini come un’opportunità per ottenere una liquidità aggiuntiva. Negli ultimi anni, però, il quadro fiscale è diventato più articolato, soprattutto in presenza di interventi realizzati con il Superbonus. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (fra cui la risposta n. 86 del 27 marzo 2026 a uno specifico interpello), aiutano a definire meglio le regole applicabili, ma mettono anche in evidenza alcune criticità operative. Cerchiamo di capire di più. La tassazione e i singoli condòmini. Un primo aspetto da considerare è che il condominio, in quanto tale, non è soggetto passivo d’imposta per questo tipo di operazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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