bicentenario la misericordia ricorda puccini

Da domenica 7 giugno la sala del consiglio della Misericordia ospita, in occasione del Bicentenario dalla fondazione della confraternita, la mostra " Turandot. A Pechino al tempo delle fiabe". E’ un percorso espositivo dedicato all’immaginario orientale che accompagna l’ultimo capolavoro incompiuto di Giacomo Puccini. La mostra ricostruisce il clima figurativo, teatrale e culturale nel quale prende forma Turandot, opera estrema e visionaria. Il percorso propone un dialogo tra arte, costune e scenografia e memoria storica. Al centro della mostra c’è il prezioso abito indossato dalla soprano Gina Cigna nella memorabile produzione di Turandot nel 1940 al Maggio Musicale Fiorentino disegnato da Umberto Brunelleschi (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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