Due concerti di Pasqua si terranno nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, organizzati dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Gli eventi sono previsti per martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile 2026 alle 21. La manifestazione si svolge nel contesto del bicentenario dell’istituzione musicale.

Per celebrare la Pasqua, il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma offre alla città un doppio concerto nella Cattedrale di Santa Maria Assunta: martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile 2026 alle 21.00 verrà eseguito il Requiem in re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da Orchestra, Solisti e Coro del Conservatorio, oltre 150 musicisti diretti da Carla Delfrate. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con la Diocesi di Parma, il Capitolo della Basilica Cattedrale e la Fabbriceria della Basilica Cattedrale. L’esecuzione sarà preceduta da una meditazione del Vescovo Mons. Enrico Solmi. In scena, in veste di solisti, Lisa Lotti e Eunji Jeong (soprani), Ilariandrea Tomasoni e Valentina Ferrarese (contralti), Jacopo Grenti (tenore), Rongqing Shen (basso). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Concerto di Pasqua in Cattedrale nel Bicentenario del Conservatorio

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