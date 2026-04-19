Un anno senza Papa Francesco | il mondo ricorda il Pontefice della misericordia

A un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile dell'anno scorso, molte persone in tutto il mondo ricordano il Pontefice, che ha guidato la Chiesa per diversi anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni e riconoscimenti da parte di fedeli e istituzioni internazionali. Numerosi eventi commemorativi sono stati organizzati per rendere omaggio alla sua figura e al suo operato nel corso del tempo.

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il mondo continua a custodire con intensità il ricordo di un Pontefice che ha lasciato un segno profondo nella storia contemporanea della Chiesa e della società globale. Un’eredità che va oltre i confini religiosi, capace di parlare a credenti e non credenti, unendo spiritualità, impegno civile e attenzione concreta agli ultimi. Fin dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco si è distinto per uno stile diretto, essenziale, spesso lontano dai protocolli tradizionali. La scelta del nome, ispirata a San Francesco d’Assisi, ha rappresentato fin da subito un manifesto programmatico: una Chiesa povera per i poveri, vicina alle periferie esistenziali e geografiche del mondo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordia Notizie correlate Papa Francesco tra affetto e dolore: il libro Padre racconta il volto umano del PonteficeC’è una dimensione intima, quasi domestica, che attraversa le pagine di Padre, il libro di Salvatore Cernuzio in uscita il 7 aprile per Piemme. Leggi anche: Un anno senza Francesco, la storia di Don Andrea: “Così ho portato gli ultimi a incontrare il Papa” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco, immagini parole testimonianze su Play2000; Un anno senza papa Francesco, lo speciale dei Periodici San Paolo; Un anno senza Papa Francesco. Gian Guido Vecchi: Ha richiamato la Chiesa all’essenziale. Un anno senza papa Francesco, lo speciale dei Periodici San PaoloA un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, tre dei principali settimanali del Gruppo Editoriale San Paolo, nel numero in edicola, offrono un racconto corale che restituisce l ... ansa.it Dio abita nel «mondo a pezzi»: un anno senza papa FrancescoNonostante le guerre e le distruzioni, la Chiesa continua a rappresentare un segno di contraddizione. Come ha fatto, nella nostra storia, l’uomo che si fece chiamare Francesco, in nome degli affaticat ... editorialedomani.it Papa Francesco ha professato che il diavolo non si sconfigge trattando, ma mantenendo ferma la fede e rifiutando qualsiasi compromesso e dialogo. Papa Leone XIV porta avanti la risoluta posizione. Porta chiusa a Trump. x.com #Documentario | "Papa Francesco - Un uomo di parola" di #WimWenders, In occasione del primo anniversario della morte di #PapaFrancesco Martedì #21aprile in prima serata su #Tv2000 Canale 28 157 Sky Le idee e il messaggio di Papa France - facebook.com facebook