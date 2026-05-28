Biblioteche comunali al via il nuovo appalto triennale

Dal mese di giugno, alcune sedi delle Biblioteche comunali estenderanno le proprie fasce di operatività. La gestione delle biblioteche per il triennio 2026-2029 è stata affidata alla cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB. L’appalto triennale coinvolge tutte le strutture del sistema bibliotecario comunale. Non sono stati indicati dettagli sui servizi o sulle modalità di gestione. La proroga riguarda specificamente alcune sedi, senza precisare quali.

La gestione delle Biblioteche comunali per il triennio 2026-2029, affidata alla cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB, si annuncia con una serie di novità importanti che riguardano, innanzitutto, l’estensione delle fasce di operatività per alcune sedi: dal mese di giugno, la Sezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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