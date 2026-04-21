Biblioteche comunali il programma delle aperture straordinarie per le festività

Da ferraratoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività e i ponti legati al Patrono di Ferrara e alla festa dei lavoratori, le biblioteche comunali e gli archivi avranno orari di apertura modificati. Le variazioni riguarderanno principalmente le strutture gestite dal Servizio biblioteche e archivi del Comune di Ferrara, con aperture straordinarie in alcune giornate e chiusure in altre. La programmazione dettagliata degli orari è già disponibile e consultabile sul sito ufficiale.

In occasione delle festività e dei ponti per il Patrono di Ferrara e la festa dei lavoratori, per le strutture del Servizio biblioteche e archivi del Comune di Ferrara sono previste variazioni degli orari di apertura al pubblico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGiovedì 23 aprile, festa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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