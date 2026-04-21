Biblioteche comunali il programma delle aperture straordinarie per le festività

Durante le festività e i ponti legati al Patrono di Ferrara e alla festa dei lavoratori, le biblioteche comunali e gli archivi avranno orari di apertura modificati. Le variazioni riguarderanno principalmente le strutture gestite dal Servizio biblioteche e archivi del Comune di Ferrara, con aperture straordinarie in alcune giornate e chiusure in altre. La programmazione dettagliata degli orari è già disponibile e consultabile sul sito ufficiale.

In occasione delle festività e dei ponti per il Patrono di Ferrara e la festa dei lavoratori, per le strutture del Servizio biblioteche e archivi del Comune di Ferrara sono previste variazioni degli orari di apertura al pubblico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGiovedì 23 aprile, festa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Des Vosges au Léman : Voyage et histoire | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Fine settimana di Fiera e festività: aperture gratuite e straordinarie a Casa BruschiArezzo, 31 marzo 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria e delle... Musei gratis e aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta, tutte le mostre in programmaA Pasqua e Pasquetta la Tuscia si lascia incantare dalle sue variegate bellezze artistiche e culturali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rete Biblioteche Venezia: il programma dal 17 al 24 aprile; Il Maggio dei Libri 2026: il programma delle iniziative a Messina; Festa della Liberazione 2026; Paper Week al via: attività nelle scuole, nelle biblioteche e in carcere. Fantascienza, alla biblioteca Panzini il viaggio nella Golden AgeProsegue a Biblioteca Comunale Alfredo Panzini il percorso culturale dedicato alla fantascienza con il secondo appuntamento della rassegna Quinta dimensione: ... chiamamicitta.it Il Comune di Ciampino celebra l’81esimo anniversario della Liberazione: gli appuntamenti in programmaIl Comune di Ciampino celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista in programma per sabato 25 ... castellinotizie.it ++AGGIORNAMENTO++ Risolti i problemi tecnici il servizio del Bibliobus riprende da sabato 18 aprile https://cultura.comune.fi.it/pagina/le-biblioteche-comunali-fiorentine/bibliobus ++AVVISO++ Per un guasto al mezzo il servizio del Bibliobus è sospeso da facebook Si avvisa l'utenza che il servizio Bibliobus delle biblioteche comunali è sospeso a partire da giovedì 16 aprile 2026. La sospensione è dovuta a un improvviso guasto tecnico al veicolo. Seguiranno aggiornamenti sulla ripresa del servizio. #Bibliobus #Bibliot x.com