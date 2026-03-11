Chieti capitale delle biblioteche scolastiche | scuole da tutto l’Abruzzo al Festival delle biblioteche sociali
A Chieti si svolge il Festival delle biblioteche sociali, con la partecipazione di scuole provenienti da tutta l’Abruzzo. Durante l’evento si tiene anche la cerimonia di premiazione del Premio letterario nazionale “Città di Chieti - La Città che ascolta”, dedicato a Marilia Bonincontro. L’appuntamento coinvolge istituzioni scolastiche e cittadini in un’occasione dedicata alla promozione della lettura e della cultura.
Scuole da tutto l’Abruzzo al Festival delle biblioteche sociali assieme alla cerimonia di premiazione del Premio letterario nazionale “Città di Chieti - La Città che ascolta” dedicato a Marilia Bonincontro. Giovedì 12 marzo la biblioteca “Marilia Bonincontro” affidata dal Comune di Chieti a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
