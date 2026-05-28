Biblioteca comunale e Archivio storico nuovi orari a giugno | apertura continuata il martedì
A giugno 2026, la Biblioteca comunale e l’Archivio storico di Messina avranno nuovi orari di apertura. La principale modifica riguarda l'apertura continuata il martedì, mentre gli altri giorni subiranno variazioni di orario. La modifica è stata decisa dal Dipartimento Servizi alla persona – Servizio Politiche culturali e turistiche, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche di eventuali cambiamenti futuri.
Il Dipartimento Servizi alla persona – Servizio Politiche culturali e turistiche del Comune di Messina comunica che, per il mese di giugno 2026, la Biblioteca comunale e l’Archivio storico adotteranno una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico, con l’obiettivo di migliorare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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