Biblioteca comunale e Archivio storico nuovi orari a giugno | apertura continuata il martedì

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A giugno 2026, la Biblioteca comunale e l’Archivio storico di Messina avranno nuovi orari di apertura. La principale modifica riguarda l'apertura continuata il martedì, mentre gli altri giorni subiranno variazioni di orario. La modifica è stata decisa dal Dipartimento Servizi alla persona – Servizio Politiche culturali e turistiche, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche di eventuali cambiamenti futuri.

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Il Dipartimento Servizi alla persona – Servizio Politiche culturali e turistiche del Comune di Messina comunica che, per il mese di giugno 2026, la Biblioteca comunale e l’Archivio storico adotteranno una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico, con l’obiettivo di migliorare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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