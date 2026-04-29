Nuovi orari per biblioteca comunale e archivio storico | ecco quando si potrà accedere

A partire da maggio, la biblioteca comunale e l'archivio storico cambiano gli orari di apertura. Il nuovo calendario prevede orari differenti rispetto a quelli adottati nei mesi precedenti. Le variazioni interesseranno le modalità di accesso al pubblico, con modifiche specifiche per il mese in corso. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui motivi di tali cambiamenti.

Nuovo calendario di apertura al pubblico per la biblioteca comunale e l'archivio storico, che per il mese di maggio adotteranno uno schema diverso rispetto a quelli precedenti. L'apertura delle strutture sarà garantita dal martedì al sabato, nell'orario compreso tra le 9 e 13. Nelle giornate di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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