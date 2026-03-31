Palermo di carta | visite guidate all' archivio storico comunale e a San Crispino

Domenica 12 aprile si svolgeranno visite guidate all'archivio storico comunale e alla chiesa di San Crispino a Palermo. L’iniziativa permette di scoprire i luoghi meno frequentati della città, tra l’antico quartiere della Meschita e Ballarò, evidenziando alcuni degli spazi storici meno conosciuti. L’evento si rivolge a chi desidera approfondire le proprie conoscenze sulla storia locale attraverso visite guidate gratuite.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Domenica 12 aprile alla scoperta dei luoghi poco noti di Palermo, custodi di gioielli inaspettati e poco conosciuti, tra l’antico quartiere della Meschita e Ballarò.L’Archivio Storico Comunale che, nella maestosa sala Almeyda, custodisce la storia millenaria della nostra città, conservando documenti che datano dalla fine del XIII alla metà del XX secolo. La ritrovata Chiesa di San Crispino le cui origini normanne riemergono da un lungo passato di oblio. Si svolgerà in Archivio alla scoperta di quella che fu la sede della moschea più grande della città araba e dell’antica sinagoga ebraica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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