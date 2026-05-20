La Panchina d’Argento a Palladino | L’Atalanta il mio destino Futuro? Vedremo

Da bergamonews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allenatore viene premiato con la Panchina d’Argento e commenta il suo rapporto con la squadra. Sottolinea che il suo stile si basa su lavoro silenzioso, umiltà, sacrificio e dedizione, e afferma che il suo approccio ha portato risultati. Riguardo al futuro, non si sbilancia, lasciando aperta ogni possibilità. La sua affermazione si collega alla sua lunga storia con la squadra, che considera il suo destino.

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“Credo che il popolo atalantino apprezzi chi lavora in silenzio con umiltà, sacrificio e dedizione. Io l’ho fatto e non a caso sono arrivati i risultati”. Raffaele Palladino, per ora, lascia pochi indizi sul proprio futuro e si gode l’ennesima qualificazione alle competizioni europee dell’ Atalanta, in una stagione che, nonostante qualche difficoltà, ha visto la Dea confermarsi tra le protagoniste in Italia e in Europa. Nella serata di martedì 19 maggio il tecnico nerazzurro è stato tra i protagonisti della presentazione della 33ª edizione del Memorial Mazza, ospitata a “ La Muratella ” di Cologno al Serio, dove gli è stata consegnata la Panchina d’Argento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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