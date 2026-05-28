Bianca Nannucci, giovane promessa dello stile libero, è ospite di SWIMZONE. La nuotatrice, parte della nazionale italiana, ha già dimostrato una grande maturità tattica e una forte tenuta mentale. È nel suo primo momento di carriera e punta a mantenere questa posizione di rilievo nel panorama sportivo. La sua presenza nel programma sottolinea il suo ruolo emergente nel mondo del nuoto.

Ospite di questa puntata di SWIMZONE è Bianca Nannucci, promessa dello stile libero azzurro. Giovanissimo talento della nazionale italiana, Bianca ha già dimostrato una maturità tattica e una tenuta mentale fuori dal comune. Fresca campionessa italiana nei 200 stile libero a Riccione e argento nei 400, ci parla della sua crescita costante guidata da scelte coraggiose, come il trasferimento ad Antibes per allenarsi sotto la guida di Fred Vergnaux. In questa intervista Bianca racconta la sua nuova vita oltreoceano, i segreti della sua matura gestione di gara che la vede stampare tempi di livello sempre più alto e la sua visione sul futuro dei 200, 400 e 800 stile libero in Italia, raccogliendo un’eredità importante in un’era post-Pellegrini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bianca Nannucci è nel prime, e vuole rimanerci| SWIMZONE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bianca Nannucci è nel prime, e vuole rimanerci| SWIMZONE

Notizie e thread social correlati

Nuoto: Bianca Nannucci abbatte il record di Pellegrini dopo 22 anniDurante gli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, Bianca Nannucci ha stabilito un nuovo record nella categoria Cadette, superando un primato che...

Cresce Bianca Nannucci! Titolo italiano nei 200 sl e pass per gli Europei, battuta QuadarellaBianca Nannucci ha ottenuto un titolo italiano nei 200 stile libero con un tempo di 1:57.