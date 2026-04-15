Cresce Bianca Nannucci! Titolo italiano nei 200 sl e pass per gli Europei battuta Quadarella

Bianca Nannucci ha ottenuto un titolo italiano nei 200 stile libero con un tempo di 1:57.82, superando la precedente misura di Federica Pellegrini. Con questa prestazione, si è qualificata per gli Europei e ha battuto la campionessa in carica. La nuotatrice ha conquistato il suo primo titolo nazionale in questa specialità, dimostrando grande progresso nella sua carriera. La gara si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra gli spettatori.

Vince e convince Bianca Nannucci che con un grandissimo tempo di 1:57.82 spazza via il record cadetti di Federica Pellegrini e vince il suo primo titolo italiano. Con questo crono, che le vale anche la sesta prestazione italiana di sempre, si aggiudica anche il pass per gli europei. La gestione gara dell’atleta italo-americana è stata perfetta, riflettente la maturità acquisita dalla nuotatrice. Una prima parte di gara in controllo, fissa sulla terza posizione alle spalle di Mascolo e Quadarella, tutte chiuse in pochi decimi e poi i l finale che la contraddistingue: 30.28 e 29.60, unica atleta sotto i 30 secondi nell’ultima vasca. L’azzurra,...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cresce Bianca Nannucci! Titolo italiano nei 200 sl e pass per gli Europei, battuta Quadarella Notizie correlate Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Quadarella meglio delle specialiste nei 200 slCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Michele Lamberti super a Riccione: record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di ParigiPrima finale e subito fuochi d’artificio nei campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione.