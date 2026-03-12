Valentino Rossi ha commentato le possibilità di Marco Bezzecchi di conquistare il titolo mondiale, affermando di avere dei dubbi riguardo alla sua competitività contro Marc Marquez. Il campione italiano ha sottolineato che, secondo lui, Bezzecchi potrebbe incontrare delle difficoltà nel contrastare la forza del pilota spagnolo. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di analisi sulla stagione in corso.

Marco Bezzecchi ha sorpreso molti con le sue recenti prestazioni in MotoGP, conquistando tre vittorie consecutive. Nonostante questo straordinario successo, Valentino Rossi ha espresso dubbi sulla sua capacità di competere per il titolo mondiale, specialmente contro un pilota del calibro di Marc Marquez. Dopo le vittorie di Bezzecchi, che includono due corse consecutive mentre Marquez era infortunato, il confronto diretto tra i due piloti, in particolare in Thailandia, ha rivelato che Marquez era ancora il pilota più veloce.

© Napolipiu.com - Valentino Rossi esprime dubbi su Marco Bezzecchi e la sua possibilità di vincere il titolo contro Marc Marquez.

