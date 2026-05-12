New York | 100 milioni da Bezos per gli asili nido gratuiti ma il sindaco anti-miliardari Mamdani accetterà i fondi?
A New York, un fondo di 100 milioni di dollari proveniente da un imprenditore è stato destinato al supporto degli asili nido gratuiti. Tuttavia, il sindaco, noto per la sua posizione critica nei confronti dei miliardari, ha dichiarato di voler valutare se accettare questi fondi. La questione ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico sulla collaborazione tra ricchezza privata e politiche pubbliche nel settore dell’educazione per l’infanzia.
A New York le grandi ricchezze private e l'amministrazione locale hanno trovato un punto di incontro sull'educazione della prima infanzia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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