Il gran rifiuto al Met Gala di Bezos e dei miliardari | assenti Zendaya Bella Hadid e il sindaco Mamdani

Al Met Gala di quest'anno, molti volti noti del mondo dello spettacolo sono rimasti lontani dalla serata, tra cui Zendaya e Bella Hadid. Anche il sindaco locale non ha partecipato all'evento. Jeff Bezos e Lauren Sánchez avevano contribuito finanziariamente all'organizzazione, che è stata chiamata il Billionaires' Gala, attirando l’attenzione per l’assenza di numerosi ospiti di spicco. La serata si è distinta per la presenza di alcuni miliardari e la mancanza di molte celebrità abituali.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno finanziato quello che è stato ribattezzato il Billionaires' Gala. Molte celebrity hanno disertato la prestigiosa serata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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