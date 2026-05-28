Bertolucci | Sinner? Non sono un medico ma è fisiologico avere un calo Barazzutti | Dobbiamo toglierci il cappello di fronte a questo ragazzo

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’eliminazione di Sinner al secondo turno di Roland Garros, sono arrivati commenti di esperti e ex tennisti. Un commento sottolinea che un calo fisico può essere normale, anche se non è un medico. Un altro ha espresso ammirazione per le prestazioni del giovane, definendolo un talento straordinario. Si discute anche delle condizioni estreme durante il torneo, senza che siano state fornite dettagli specifici su eventuali problemi di salute.

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Dopo la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, dal mondo del tennis arrivano messaggi di sostegno ma anche riflessioni sulle condizioni estreme in cui si è giocato a Parigi. A commentare il ko del numero uno del mondo sono stati due ex azzurri di Coppa Davis, Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti, entrambi convinti che il caldo abbia avuto un ruolo decisivo nella sconfitta. “Ora siamo tutti con la bandiera a mezz’asta perché ha perso una partita ma lo sport è così. Tutti i più grandi hanno perso partite nei primi turni degli Slam anche senza infortuni”, ha detto Bertolucci all’ Adnkronos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bertolucci: “Sinner? Non sono un medico, ma è fisiologico avere un calo”. Barazzutti: “Dobbiamo toglierci il cappello di fronte a questo ragazzo”
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