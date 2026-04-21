Paolo Bertolucci ha commentato recentementa sulla situazione di Jannik Sinner, il tennista italiano che si prepara a giocare a Madrid. La sua affermazione ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis, alimentando il dibattito sulla partecipazione del numero uno del ranking mondiale. Il commento si inserisce in un contesto di discussione tra appassionati e addetti ai lavori, senza che siano stati forniti dettagli sulle sue parole specifiche.

Il commento di Paolo Bertolucci non è passa inosservato e si inserisce nel dibattito attorno al numero uno del mondo, Jannik Sinner. Con il suo consueto tono ironico, l’opinionista Sky, ha replicato agli haters con un post sul suo profilo X: “Perdindirindina Jannik Sinner giocherà Madrid! Chi l’avrebbe mai detto. Il ragazzo non segue i. L'articolo Sinner, Bertolucci zittisce gli haters: Perdindirindina giocherà Madrid. Chi l’avrebbe mai detto. Il ragazzo non segue i suggerimenti degli.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner cambia staff, Bertolucci: “Non mi piace supporre scenari senza avere certezze assolute, ma se ha preso....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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