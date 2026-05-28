Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver dominato il match, ma ha perso in modo inatteso. Bertolucci ha commentato che la sconfitta è avvenuta nell’unico modo possibile, nonostante la buona prestazione del giocatore. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori, nonostante le evidenti qualità di Sinner durante l’incontro. La sconfitta rappresenta un passo indietro per il tennista, che si era mostrato molto competitivo fino alla fine.

Giovedì amaro per Jannik Sinner al Roland Garros: in totale controllo della situazione, dopo aver vinto i primi due set ed essere stato in vantaggio per 5-1 nella terza frazione, il tennista italiano ha dovuto fare i conti con un malore e non è più riuscito a offrire il proprio livello di gioco, venendo rimontato ed eliminato dall’argentino Juan Manul Cerundolo. L’avventura del numero 1 del mondo sulla terra rossa di Parigi si è conclusa al secondo turno, dopo essersi presentato nella capitale francese con i favori del pronostico. Dopo aver vinto i cinque Masters 1000 disputati in questa stagione, rendendosi protagonisti di un meraviglioso... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bertolucci realista: “Sinner ha perso nell’unico modo in cui poteva accadere”

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