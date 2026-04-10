Carlos Alcaraz a Monte Carlo spiega cosa ruberebbe a Sinner | Il modo in cui colpisce è unico

Durante un evento a Monte Carlo, il giocatore di tennis ha commentato i progressi di un avversario, riconoscendone le migliorie in alcuni colpi. Ha anche espresso il desiderio di assumere uno stile di gioco più aggressivo come quello del collega, sottolineando l’unicità del modo in cui colpisce la pallina. Le sue parole si sono concentrate sulla tecnica e sulla personalità di gioco dei due atleti.

A Monte Carlo Alcaraz ha parlato di Jannik Sinner gli ha fatto i complimenti per avere migliorato alcuni colpi e ha spiegato cosa gli ruberebbe: "Vorrei essere aggressivo come lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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