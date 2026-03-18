Paolo Bertolucci | Sinner non è tornato non l'avevamo mai perso Ma appena perde è una tragedia

Paolo Bertolucci commenta il ritorno di Jannik Sinner a Indian Wells, sottolineando che il tennis italiano non ha mai perso il giocatore e che ora, quando perde, diventa una tragedia. In un’intervista, Bertolucci ha anche parlato delle critiche ricevute e ha ribadito che nessun atleta è invincibile, evidenziando come le aspettative possano influenzare le reazioni al risultato.

L'intervista a Paolo Bertolucci sul trionfo di Sinner a Indian Wells: "Basta critiche, l'imbattibilità non esiste. Jannik è un computer in evoluzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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