Gino Paoli è deceduto all’età di 91 anni, come annunciato dalla famiglia tramite una nota ufficiale. La comunicazione informa che il cantautore si è spento nella notte, in serenità e circondato dall’affetto dei propri cari. La causa specifica della morte non è stata resa nota. Paoli aveva smesso di esibirsi alcuni anni prima della sua scomparsa.

Gino Paoli è morto all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia con una breve nota, in cui si spiega che il cantautore si è spento nella notte, “in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Con la sua scomparsa se ne va uno dei nomi più importanti della musica italiana, autore di brani che hanno attraversato generazioni intere, da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, passando per La gatta, Senza fine e Una lunga storia d’amore. Accanto al ricordo dell’artista, torna inevitabilmente anche l’attenzione sulle sue condizioni di salute, peggiorate negli ultimi anni. In molti si stanno chiedendo che malattia avesse Gino Paoli e quali fossero i problemi fisici che lo avevano costretto a rallentare sempre di più la sua attività pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gino Paoli e la malattia: cosa aveva e perché aveva smesso di esibirsi

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com