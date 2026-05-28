Berrettini-Rinderknech | orario precedenti e dove vederla in tv

Il secondo turno di Roland Garros 2026 vede in campo Matteo Berrettini, attualmente al numero 105 del ranking mondiale, contro il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22. La partita si svolge giovedì 28 maggio e sarà trasmessa in diretta su canali tv e streaming.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il romano, attuale numero 105 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo. Berrettini è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno contro l'ungherese. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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