Berrettini-Popyrin | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, giovedì 7 maggio, si disputa il primo turno del Masters 1000 di Roma, con l’esordio di Matteo Berrettini. La partita contro l’australiano Alexei Popyrin si gioca in diretta tv e streaming. È la prima sfida tra i due giocatori in questa manifestazione, che si svolge sui campi in terra battuta della capitale italiana. L’orario dell’incontro e i precedenti sono disponibili sui canali ufficiali dell’evento.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – nel primo turno del Masters 1000 di Roma. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati nel Challenger di Cagliari, mentre a Madrid era stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Berrettini-Popyrin oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv; Popyrin-Berrettini: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Internazionali, da Berrettini a Paolini: programma di oggi e dove vederli in tv. Berrettini-Popyrin oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingGiovedì 7 maggio, per quanto concerne l'ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà il ... oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingEsordio per Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. Il romano, che al Foro ha come miglior risultato i quarti di finale del 2020, se la vedrà con ... oasport.it IBI ROMA: MATTEO BERRETTINI SCENDE IN CAMPO! Ore 11.00 campo centrale debutto di Matteo contro Popyrin! Torna nella sua città.Certe emozioni, a Roma hanno un sapore diverso Bentornato a casa Matteo Forza matberrettini - facebook.com facebook Il potenziale cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Roma R1 - Bye R2 - Ofner / Michelsen R3 - Mensik / Berrettini / Popyrin R4 - Fils / Tiafoe / Sonego QF - Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima SF - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Va x.com