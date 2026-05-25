Berrettini-Fucsovics | orario precedenti e dove vederla in tv
Matteo Berrettini affronta oggi il primo turno di Roland Garros contro Marton Fucsovics. La partita si gioca lunedì 25 maggio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.
(Adnkronos) – Matteo Berrettini scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il tennista azzurro sfida l'unghesere Marton Fucsovics – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino. Berrettini arriva al match dopo l'eliminazione al primo turno degli Internazionali per mano di Alexei Popyrin, battuto poi da Jannik. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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