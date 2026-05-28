Berrettini-Rinderknech oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming
Matteo Berrettini affronterà oggi il francese Arthur Rinderknech nel secondo turno di Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo match contro Marton Fucsovics, l’italiano sfiderà il numero 22 del seeding. La partita si giocherà in giornata e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Non sono ancora stati annunciati orario e programma ufficiale.
L’italiano Matteo Berrettini, che nel match d’esordio ha battuto il magiaro Marton Fucsovics, sarà chiamato ad un compito più difficile nell’inconto del secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro sfiderà il numero 22 del seeding, il padrone di casa francese Arthur Rinderknech. Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il transalpino sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.15: nell’unico precedente il francese agli US Open 2023 approfittò del ritiro dell’azzurro nel corso del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI parte bene: Fucsovics battuto in 4 set, ora Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026
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Grande MATTE! BERRETTINI torna al Roland Garros dopo 5 anni e torna al successo in uno SLAM dopo oltre un anno, battendo Marton Fucsovics 6-7 7-5 6-1 6-2. Dimostrando un'ottima tenuta a livello fisico. Adesso la testa di serie numero 22, Rinderknech x.com
Secondo turno al Roland Garros per Matteo Berrettini contro il francese Arthur Rinderknech (ATP 25)! FORZAA Matteo facebook
Roland-Garros R1: M. Berrettini def. M. Fucsovics 6-7(2) 7-5 6-1 6-2 reddit
Pronostico Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech: analisi e scommesse 2° turno tennis Roland Garros del 28-05-2026Pronostico Berrettini-Rinderknech 27 maggio 2026. Analisi, guida tv e scommesse sullo slam del French Open, 2° turno Roland Garros a Parigi. betitaliaweb.it
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