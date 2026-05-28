Berrettini-Rinderknech oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Notizia in breve

Matteo Berrettini affronterà oggi il francese Arthur Rinderknech nel secondo turno di Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo match contro Marton Fucsovics, l’italiano sfiderà il numero 22 del seeding. La partita si giocherà in giornata e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Non sono ancora stati annunciati orario e programma ufficiale.