Berrettini-Rinderknech oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini affronterà oggi il francese Arthur Rinderknech nel secondo turno di Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo match contro Marton Fucsovics, l’italiano sfiderà il numero 22 del seeding. La partita si giocherà in giornata e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Non sono ancora stati annunciati orario e programma ufficiale.

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L’italiano Matteo Berrettini, che nel match d’esordio ha battuto il magiaro Marton Fucsovics, sarà chiamato ad un compito più difficile nell’inconto del secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro sfiderà il numero 22 del seeding, il padrone di casa francese Arthur Rinderknech. Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il transalpino  sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.15: nell’unico precedente il francese agli US Open 2023 approfittò del ritiro dell’azzurro nel corso del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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