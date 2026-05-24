Dove vedere in tv Berrettini-Fucsovics Roland Garros 2016 | orario programma streaming

Matteo Berrettini torna a giocare al Roland Garros dopo cinque anni. Il match contro Fucsovics sarà trasmesso in diretta TV e streaming. L'orario e il programma sono stati comunicati, ma non sono stati specificati nel testo. La partita rappresenta il ritorno dell’azzurro nel torneo parigino, che si svolge su terra battuta. La trasmissione sarà disponibile sui canali ufficiali e piattaforme digitali dedicate agli eventi sportivi.

Tornano in campo al Roland Garros dopo 5 anni d’assenza l’azzurro Matteo Berrettini, che nel match d’esordio sarà opposto al magiaro Marton Fucsovics: l’ultima apparizione del romano a Parigi risale al 2021, quando giunse ai quarti, poi gli infortuni lo hanno sempre costretto a rinunciare al torneo transalpino. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’ungherese, dunque, sarà la prima del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court 13: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Berrettini in vantaggio per 2-1 nei precedenti. La sfida che vedrà protagonisti Matteo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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