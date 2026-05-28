Berrettini-Rinderknech oggi in tv Roland Garros 2026 | orario canale programma streaming

Notizia in breve

Oggi in televisione si può seguire il match tra Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech, valido per il secondo turno di Roland Garros 2026. Berrettini, che ha vinto il suo primo incontro contro un avversario ungherese, affronta ora il numero 22 del seeding, francese e giocatore di casa. L’incontro si svolge su un campo in terra battuta e sarà trasmesso sui canali sportivi dedicati. È previsto anche lo streaming online.