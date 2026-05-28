Berrettini-Rinderknech oggi in tv Roland Garros 2026 | orario canale programma streaming

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in televisione si può seguire il match tra Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech, valido per il secondo turno di Roland Garros 2026. Berrettini, che ha vinto il suo primo incontro contro un avversario ungherese, affronta ora il numero 22 del seeding, francese e giocatore di casa. L’incontro si svolge su un campo in terra battuta e sarà trasmesso sui canali sportivi dedicati. È previsto anche lo streaming online.

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L’italiano Matteo Berrettini, che nel match d’esordio ha battuto il magiaro Marton Fucsovics, sarà chiamato ad un compito più difficile nell’inconto del secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro sfiderà il numero 22 del seeding, il padrone di casa francese Arthur Rinderknech. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RINDERKNECH NON PRIMA DELLE 20.15 Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il transalpino  sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.15: nell’unico precedente il francese agli US Open 2023 approfittò del ritiro dell’azzurro nel corso del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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