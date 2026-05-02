Alex Zanardi nell'ultima intervista tv del 2019 | la regola dei 5 secondi e come si resiste nei momenti difficili

Nell'intervista a Che tempo che fa del 17 marzo 2019, Alex Zanardi offrì una delle sue testimonianze più toccanti e profonde. Dalla "regola dei 5 secondi" alla metafora della "statua di marmo", con la quale invitò a riflettere su come si può somatizzare un incidente quando si scolpisce un'opera d'arte: "Può essere rovinata per sempre o la possibilità di creare qualcosa che prima non avevi immaginato".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Addio ad Alex Zanardi, campione che ha trasformato le tragedie in rinascite. “La mia regola dei 5 secondi alla volta”"Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso".

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