Bernardo Silva ha deciso di trasferirsi al Barcellona, con un accordo ormai vicino. Il centrocampista portoghese ha lasciato intendere di aver scelto la nuova squadra, chiudendo le trattative con il club catalano. La Juventus rimane fuori dalla corsa e non partecipa più alla trattativa. Nei prossimi giorni si attende l’annuncio ufficiale dell’accordo tra Silva e il Barcellona.

Il centrocampista della nazionale portoghese Bernardo Silva ha sciolto le riserve sul proprio futuro professionistico e si appresta a legarsi ufficialmente al Barcellona in vista della prossima stagione sportiva. Il calciatore, che si svincolerà formalmente dal Manchester City a parametro zero a partire dal prossimo 30 giugno, ha raggiunto un’intesa di massima con il club catalano sulla base di un contratto biennale che prevederà anche un’opzione per un’ulteriore stagione. Come rivelato nell’indiscrezione di mercato diffusa nelle ultime ore, i contatti tra l’entourage del lusitano e la dirigenza blaugrana sono diventati estremamente serrati e costanti, portando l’intera operazione a un soffio dalla definitiva fumata bianca che sancirà il suo sbarco in Liga. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bernardo Silva volta le spalle a Manchester e sceglie il Barcellona: intesa a un passo e Juventus gelata

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