Juventus il Barcellona sorpassa la Juve per Bernardo Silva

Il Barcellona ha superato la Juventus nella corsa all’acquisto di Bernardo Silva. Il giocatore ha ricevuto un’offerta dal club spagnolo, mentre la società italiana aveva avviato trattative per portarlo in squadra. La decisione di Silva di trasferirsi al Barcellona si basa su un percorso di negoziati che si sono intensificati nelle ultime settimane. La Juventus si trova ora a dover ripensare le proprie strategie di mercato per il centrocampo.

Il richiamo del Camp Nou e il sacrificio di Bernardo. Il futuro di Bernardo Silva sembra tingersi sempre più di blaugrana, complicando notevolmente i piani della Juventus che sognava il colpo a effetto per il prossimo centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Barcellona sorpassa la Juve per Bernardo Silva JUVENTUS FAI DI TUTTO PER CONVINCERE BERNARDO SILVA Notizie correlate Juventus-Barcellona, sfida per Bernardo Silva: Mendes apre ai bianconeriA poche ore dalle indiscrezioni trapelate dal Portogallo, il futuro di Bernardo Silva si è trasformato nell’intrigo internazionale più raffinato... Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La telefonata di Spalletti a Bernardo Silva e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Juve avanti sul Milan per Lewandowski: il polacco apre all'ipotesi bianconera; L'ultima mossa di Lewandowski favorisce l'arrivo in Italia: la Juventus sorpassa il Milan; Bernardo Silva, colpo estivo ma serve la Champions. Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendoIl portoghese sarebbe a un passo dal chiudere con i blaugrana per la prossima stagione ma un dettaglio potrebbe ancora far saltare l'affare: i dettagli ... tuttosport.com Bernardo Silva obiettivo numero uno della Juve: 2 gli ostacoli nella trattativaLuciano Spalletti ha chiesto, in maniera più o meno velata, un trequartista ai propri dirigenti in vista della prossima stagione. Il nome più gettonato in casa Juventus come rinforzo ... tuttojuve.com "Bernardo Silva al Barcellona", il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo - facebook.com facebook Quale futuro per #Miretti Con l’arrivo di #BernardoSilva… x.com