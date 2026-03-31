A poche ore dalle prime indiscrezioni provenienti dal Portogallo, si parla di un possibile trasferimento di Bernardo Silva e delle trattative tra il suo agente e le squadre interessate. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, mentre le negoziazioni sembrano avanzare in modo significativo. Nessuna ufficialità è ancora stata diffusa, ma il nome del centrocampista rimane al centro di molte discussioni nel panorama calcistico.

A poche ore dalle indiscrezioni trapelate dal Portogallo, il futuro di Bernardo Silva si è trasformato nell’intrigo internazionale più raffinato della prossima sessione di mercato. Nella mattinata di oggi, 31 marzo 2026, il quotidiano A Bola ha confermato quello che a Manchester era già un segreto di Pulcinella: l’addio del fantasista classe 1994 al Manchester City appare ormai inevitabile. Sebbene il calciatore abbia indicato il Barcellona come destinazione ideale per l’ultimo grande valzer della sua carriera, la Juventus si è inserita con prepotenza nell’impasse, mettendo sul piatto argomenti economici che il club blaugrana, al momento, non sembra intenzionato a pareggiare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Barcellona, sfida per Bernardo Silva: Mendes apre ai bianconeri

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