Nel corso di un'intervista, l'ex calciatore ha commentato le prestazioni di alcuni suoi ex compagni di squadra. Ha riferito che uno di loro sta ottenendo ottimi risultati come allenatore, notandone le qualità già in passato, insieme ad altri giocatori che successivamente hanno intrapreso la carriera da allenatori. Ha inoltre sottolineato come si potesse già intuire il loro potenziale in questa direzione.

Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. La linea guida è quella di.» Olise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma.Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro Milito si racconta: «Chivu? Sta facendo molto bene. Lo percepivo all’epoca, anche con Thiago Motta e Stankovic. Si vedeva potessero essere grandi allenatori» Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milito si racconta: «Chivu? Sta facendo molto bene. Lo percepivo all’epoca, anche con Thiago Motta e Stankovic. Si vedeva potessero essere grandi allenatori»

Hasa sta facendo molto bene in Serie B, potrebbe essere utile al Napoli per abbassare l’età mediaSe il Napoli deve iniziare a ringiovanire la squadra, uno degli uomini da cui potrebbe ripartire il prossimo anno è Luis Hasa, classe 2004.

Del Piero esalta Conceicao: «Sta facendo molto bene con la Juventus. Potenzialmente è questo tipo di giocatore»di Redazione JuventusNews24Del Piero ai microfoni di Sport Tv ha parlato di Conceicao soffermandosi anche sulle differenze con Leao.

Diego Milito incorona l'Inter di Chivu e Lautaro Martinez: Mentalità eccezionale. Thiago Motta? È fortissimo e...Giorgia Rossi accompagna i grandi protagonisti del calcio in una conversazione che alterna analisi, ricordo e confronto emotivo: un racconto intimo e diretto che prova a restituire profondità e comple ... msn.com

Thiago Motta dal flop Juve alla previsione: Fortissimo, ve lo assicuro. Ne sentiremo parlare tantoIl futuro di Lautaro Martinez, almeno per il momento, è all'Inter. Non ha dubbi Diego Milito che dopo gli anni al Genoa è approdato proprio in nerazzurro trascinando la formazione di José Mourinho all ... tuttosport.com