Luca Marrone, attualmente giocatore del Lecco, ha commentato il lavoro di Antonio Conte, sottolineando come si notasse chiaramente la sua marcia in più e la preparazione tattica durante il suo periodo a Siena e alla Juventus. Marrone ha condiviso le sue impressioni sulla competenza di Conte come allenatore, avendo avuto modo di lavorare con lui in due diverse tappe della sua carriera.

Luca Marrone, oggi in forza al Lecco, ha avuto modo di conoscere bene Antonio Conte sia durante il suo periodo a Siena in Serie B, sia alla Juventus negli anni 201112 e 201213. In un’intervista concessa a Fanpage, ha così parlato dell’ allenatore salentino. Le parole di Marrone su Conte. A Fanpage: A proposito di allenatori: tu hai tenuto a battesimo, diciamo così – un certo Antonio Conte, che nell’anno di Siena (20102011) ti ha voluto con lui: che impressione ti aveva fatto? Si vedevano le stigmate del predestinato? “Non era alle prime armi, perché aveva già avuto qualche esperienza importante, ma – sì – si vedeva subito che aveva una marcia in più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Marrone (ex Juventus): "Conte? Si vedeva che aveva una marcia in più. A livello tattico era preparatissimo"

