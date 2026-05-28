L'ex calciatore e capitano nerazzurro Bergomi ha commentato le scelte tattiche dell’Inter, affermando che manterrà il modulo 3-5-2. Ha inoltre elogiato Chivu per la capacità di conquistare i giocatori e Lautaro come un vero capitano. Sul fronte della Nazionale, Bergomi ha dichiarato di essere disposto a fare di tutto per convincere Guardiola a collaborare.

L’ex capitano nerazzurro Bergomi: «L’Inter terrà il 3-5-2. Per la Nazionale farei di tutto per convincere Guardiola». Bandiera dell’Inter, oggi opinionista e commentatore su Sky, Beppe Bergomi ha parlato con Tuttosport. L’IMPATTO DI CHIVU « Non lo conoscevo benissimo, ma si vedeva che aveva qualcosa. L’estate scorsa l’ex responsabile del settore giovanile dell’Inter, Roberto Samaden, mi ha detto che “Cristian ti entra nel cuore”: era ciò di cui avevano bisogno i nerazzurri. Chivu è stato veramente bravo a fare questo e i due trofei sono lì a dimostrarlo ». Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’UOMO COPERTINA DELLA STAGIONE « Più di tutti direi l’allenatore, che non si è mai lamentato degli infortuni che ci sono stati e ha avuto un modo di comunicare sempre giusto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bergomi: «Chivu bravissimo, sa conquistare i giocatori. Lautaro è un capitano vero»

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