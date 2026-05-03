Il capitano della squadra ha commentato il 21° titolo conquistato, il terzo personale, che è stato ufficializzato con la vittoria contro il Parma. Ha lodato il lavoro di Chivu, che ha portato nuove energie e entusiasmo alla squadra, sottolineando che ripartire dopo le difficoltà non è stato semplice. Durante le dichiarazioni, ha anche ricordato l’importanza di mantenere la voglia di vincere, anche dopo aver ottenuto un risultato così rilevante.

"Non era semplice ripartire dopo la scorsa stagione, che è stata per noi molto dura, avendo perso tutte le competizioni che avevamo a disposizione, quindi oggi sono molto felice di questo traguardo". Come Barella, anche Lautaro Martinez riparte dal post-Mondiale per club nell'analizzare come è nata la vittoria del 21° scudetto. "Quello che ho detto allora era quello che sentivo e avevo dentro quindi non è stata una cosa pensata - spiega il capitano nerazzurro in riferimento alle sue parole sul fatto che chi non volesse restare se ne dovesse andare -: ho visto delle cose che non mi sono piaciute e io sono fatto così, dico quello che penso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro: "Chivu bravissimo a portare nuove energie ed entusiasmo. Non era facile ripartire..."

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